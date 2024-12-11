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Агент Тюкавина: дальше Кирова и рыбалки он зимой никуда не уедет

Агент Алексей Сафонов, работающий с нападающим "Динамо" Константином Тюкавиным, заявил, что зимой игрок никуда не уйдет.
Фото: ФК "Динамо"
- У нас все нормально. В идеале летом найти серьезный клуб и уехать. Если предложение будет серьезным и интересным для нас и клуба, то будем разговаривать. Зимой мы никуда не собираемся. Дальше Кирова и рыбалки он зимой никуда не уедет.

В нынешнем сезоне воспитанник Академии московского "Динамо" Константин Тюкавин, играющий на позиции центрального нападающего, провел 21 матч в чемпионате и Кубке России, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт 22-летнего форварда сборной России с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2028 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 16 миллионов евро.

Источник: "Матч ТВ"

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