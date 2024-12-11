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В Госдуме не поддержали проект об отмене Fan ID

В Государственной думе не одобрили инициативу, направленную на упразднение необходимости использования паспорта болельщика.
Фото: ФК "Спартак"
"Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту рекомендует Государственной Думе проект федерального закона [об отмене системы идентификации зрителей] отклонить", - приводит текст документа "РИА Новости".

Для посещения всех игр российской Премьер-Лиги по футболу, начиная со второй части сезона 2022/2023, необходимо оформить паспорт болельщика (Fan ID). Также этот электронный документ, удостоверяющий личность, требуется для просмотра финальных матчей Кубка страны по футболу на стадионе.

Напомним, впервые этот документ был использован в 2014 году на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи. Его цель - гарантировать безопасность на соревнованиях.

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