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Личка: никогда не откажусь от такого игрока, как Захарян

Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о возможном возвращении хавбека Захаряна Арсена Захаряна из "Реала Сосьедад".
Фото: ФК "Динамо"
"Я, конечно, слежу за Захаряном в Испании. Знаю, что он уже долгое время травмирован. Что касается его возможного возвращения или аренды в "Динамо", то я никогда не откажусь от такого игрока, как Арсен", - цитирует Личку Legalbet.

Атакующий полузащитник Арсен Захарян покинул московское "Динамо" прошлым летом и подписал контракт с "Реалом Сосьедад". Он провел за испанскую команду 40 матчей, забил один мяч и дважды ассистировал на гол партнерам. В этом сезоне хавбек не выходил на поле из-за повреждения, которое получил минувшим летом. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста сборной России в 18 миллионов евро.

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