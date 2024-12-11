"Я, конечно, слежу за Захаряном в Испании. Знаю, что он уже долгое время травмирован. Что касается его возможного возвращения или аренды в "Динамо", то я никогда не откажусь от такого игрока, как Арсен", - цитирует Личку Legalbet.
Атакующий полузащитник Арсен Захарян покинул московское "Динамо" прошлым летом и подписал контракт с "Реалом Сосьедад". Он провел за испанскую команду 40 матчей, забил один мяч и дважды ассистировал на гол партнерам. В этом сезоне хавбек не выходил на поле из-за повреждения, которое получил минувшим летом. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста сборной России в 18 миллионов евро.
Личка: никогда не откажусь от такого игрока, как Захарян
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о возможном возвращении хавбека Захаряна Арсена Захаряна из "Реала Сосьедад".
Фото: ФК "Динамо"