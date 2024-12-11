"Бабич восстановится совсем скоро. Он будет готов к сборам, потому что он зверь. Срджан готов к титулу", - цитирует агента Sport24.
Напомним, в понедельник, 9 декабря, центральный защитник московского "Спартака" Срджан Бабич перенес операцию на колене. В ноябре футболист получил травму, играя за сборную Сербии.
"Спартак" финишировал на третьей строчке в турнирной таблице по итогам осенней части сезона РПЛ. Красно-белые набрали 37 очков и на два очка отстают от лидирующего "Краснодара".
Агент: Бабич готов к титулу
Агент защитника "Спартака" Срджана Бабича Мануэль Стоянович прокомментировал состояние своего клиента после операции.
Фото: ФК "Спартак"