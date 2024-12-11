- Пока конкретики никакой сказать не могу. Есть договоренность с руководителем "Спартака" Олегом Малышевым, что после первой части сезона мы должны встретиться и обсудить дальнейшие планы. На следующей неделе. Могу сказать только одно: Деян Станкович не хочет отпускать Зорина. Это - со слов руководства "Спартака".
Напомним, ранее сообщалось об интересе к атакующему полузащитнику московского "Спартака" Даниилу Зорину со стороны столичного "Торпедо" и "Пари Нижний Новгород".
20-летний хавбек является воспитанником Академии красно-белых. С августа по декабрь 2023 года игрок провел в аренде в минском "Динамо", в составе которого стал чемпионом Белоруссии. В текущем сезоне игрок принял участие в 10 матчах за "Спартак" в РПЛ и Кубка России, провел на поле 393 минуты, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Контракт игрока с родным клубом рассчитан до лета 2026 года.
Источник: "Матч ТВ"
Агент Зорина: Станкович не хочет отпускать Даниила из "Спартака"
Футбольный агент хавбека "Спартака" Даниила Зорина Александр Маньяков прокомментировал будущее игрока.
Фото: ФК "Спартак"