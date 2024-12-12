Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Виктория П
20:45
Манчестер ЮнайтедНе начат
Мальмё
20:45
ГалатасарайНе начат
Рома
20:45
БрагаНе начат
Хоффенхайм
20:45
ФКСБНе начат
ПАОК
20:45
ФеренцварошНе начат
Лудогорец
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Олимпиакос
20:45
ТвентеНе начат
Юнион
20:45
НиццаНе начат
Славия
23:00
АндерлехтНе начат
Аякс
23:00
ЛациоНе начат
Лион
23:00
АйнтрахтНе начат
Реал Сосьедад
23:00
Динамо КиевНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
РФШНе начат
Эльфсборг
23:00
КарабахНе начат
Буде-Глимт
23:00
БешикташНе начат
Рейнджерс
23:00
ТоттенхэмНе начат
Порту
23:00
МидтьюлландНе начат

Лига конференций УЕФА

Викингур
16:00
ЮргорденНе начат
Астана
18:30
ЧелсиНе начат
Фиорентина
20:45
ЛАСКНе начат
Ноа
20:45
АПОЭЛНе начат
Копенгаген
20:45
ХартсНе начат
Истанбул Башакшехир
20:45
ХайденхаймНе начат
ХИК
20:45
МольдеНе начат
Петрокуб
20:45
БетисНе начат
Легия
20:45
ЛуганоНе начат
Олимпия
20:45
Серкль БрюггеНе начат
Динамо Минск
20:45
ЛарнНе начат
Гент
23:00
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
БорацНе начат
ТНС
23:00
ПанатинаикосНе начат
Омония
23:00
РапидНе начат
Млада Болеслав
23:00
ЯгеллонияНе начат
Санкт-Галлен
23:00
ВиторияНе начат
Пафос
23:00
ЦелеНе начат

Ещенко: "Зенит" сначала выдаёт хороший матч, а потом - много средних

Бывший футболист столичного "Спартака" Андрей Ещенко высказался об игре "Зенита" в нынешнем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Зенит" сначала выдаёт хороший матч, а потом - много средних. И выигрывает благодаря голам после 90-й минуты, - передает слова Ещенко Metaratings.

Коллектив Сергея Семака в текущем сезоне в 18-ти матчах набрал 39 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице. На первом месте идет "Краснодар", у которого столько же баллов, но "быки" выше сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

Весной следующего года "Зенит" в 19-м туре РПЛ встретится с ЦСКА, матч пройдет в начале марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится