- "Зенит" сначала выдаёт хороший матч, а потом - много средних. И выигрывает благодаря голам после 90-й минуты, - передает слова Ещенко Metaratings.
Коллектив Сергея Семака в текущем сезоне в 18-ти матчах набрал 39 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице. На первом месте идет "Краснодар", у которого столько же баллов, но "быки" выше сине-бело-голубых по дополнительным показателям.
Весной следующего года "Зенит" в 19-м туре РПЛ встретится с ЦСКА, матч пройдет в начале марта.
Ещенко: "Зенит" сначала выдаёт хороший матч, а потом - много средних
Фото: Официальный сайт РПЛ