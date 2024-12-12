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Малафеев: закупка игроков не решит проблемы "Зенита"

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о текущих результатах петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"
"Я не думаю, что огромная закупка игроков — это правильный ответ на такие проблемы. У "Зенита" уже есть сильный состав, и вопрос, скорее, в том, чтобы наладить игру внутри команды. Покупка звёзд — это не панацея, потому что даже сильные футболисты могут не сразу вписаться в коллектив. Я уверен, что "Зенит" сможет выйти из этой ситуации за счёт анализа своих ошибок и правильной подготовки к весенней части сезона", - цитирует Малафеева "Чемпионат".

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками - такое же количество очков в своем активе имеет лидирующий "Краснодар". Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов.

Петербуржцы проведут две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. В четвертьфинале турнира сине-бело-голубые одержали победу над грозненским "Ахматом". Петербургский клуб является действующим обладателем Кубка России - в Суперфинале сезона-2023/2024 команда Семака одержала победу над калининградской "Балтикой" со счетом 2:1.

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