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Дзюба назвал лучшую команду и лучшего тренера РПЛ в 2024 году

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба подвел итоги РПЛ за 2024 год.
Фото: ФК "Акрон"
— Команда 2024 года в РПЛ?

— "Краснодар", потому что они в прошлом сезоне до последнего боролись за чемпионство, если бы Серёга Песьяков не помог "Зениту". И сейчас закончили год на первом месте.

— А лучший российский тренер 2024-го?

— Тедеев, - цитирует Дзюбу Sport24.

По итогам сезона-2023/2024 "Краснодар" занял второе место в турнирной таблице чемпионата России и отстал от чемпионского "Зенита" на одно очко. Бронзовым призером чемпионата стало московское "Динамо". Также петербуржцы стали обладателями Кубка России, одержав в Суперфинале победу над "Балтикой" со счетом 2:1.

После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками, "Зенит" с таким же количеством очков в своем активе располагается на второй строчке.

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