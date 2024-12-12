— Команда 2024 года в РПЛ?
— "Краснодар", потому что они в прошлом сезоне до последнего боролись за чемпионство, если бы Серёга Песьяков не помог "Зениту". И сейчас закончили год на первом месте.
— А лучший российский тренер 2024-го?
— Тедеев, - цитирует Дзюбу Sport24.
По итогам сезона-2023/2024 "Краснодар" занял второе место в турнирной таблице чемпионата России и отстал от чемпионского "Зенита" на одно очко. Бронзовым призером чемпионата стало московское "Динамо". Также петербуржцы стали обладателями Кубка России, одержав в Суперфинале победу над "Балтикой" со счетом 2:1.
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками, "Зенит" с таким же количеством очков в своем активе располагается на второй строчке.
Дзюба назвал лучшую команду и лучшего тренера РПЛ в 2024 году
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба подвел итоги РПЛ за 2024 год.
Фото: ФК "Акрон"