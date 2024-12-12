Каррера: был бы рад, если бы "Спартак" прервал серию чемпионств "Зенита"

"Думаю, в этом сезоне "Спартак" сможет побороться за титул. Я был бы рад, если бы они, как принципиальный соперник "Зенита", прервали серию чемпионств петербуржцев в этом году", - цитирует Карреру "СЭ".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" замыкает тройку лидеров российского чемпионата с 37-ю набранными очками, "Зенит" располагается на второй строчке с 39-ю очками в своем активе. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении последних шести лет.
Под руководством Массимо Карреры красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/2017.