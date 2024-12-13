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Пономарев: игру ЦСКА можно назвать разочарованием года

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о результатах "армейцев" в первой половине сезона.
Фото: "СЭ"
"Игру ЦСКА можно назвать разочарованием года. С приходом Николича были связаны какие-то надежды, но пока все складывается неудачно. "Армейцы" играют ниже своих возможностей. Уже который год даже за тройку сильнейших борьбы нет", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".

Этим летом московский ЦСКА возглавил Марко Николич, который ранее работал в "Локомотиве". После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе. Команда Марко Николича проведет две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Ранее армейцы одержали победу в двухматчевом противостоянии над казанским "Рубином".

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