"Игру ЦСКА можно назвать разочарованием года. С приходом Николича были связаны какие-то надежды, но пока все складывается неудачно. "Армейцы" играют ниже своих возможностей. Уже который год даже за тройку сильнейших борьбы нет", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Этим летом московский ЦСКА возглавил Марко Николич, который ранее работал в "Локомотиве". После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе. Команда Марко Николича проведет две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Ранее армейцы одержали победу в двухматчевом противостоянии над казанским "Рубином".
Пономарев: игру ЦСКА можно назвать разочарованием года
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о результатах "армейцев" в первой половине сезона.
Фото: "СЭ"