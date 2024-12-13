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Игнатьев: назначение Слишковича в "Оренбург" можно назвать провальным

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о работе Владимира Слишковича в "Оренбурге".
Фото: ФК "Оренбург"
"Пока назначение Слишковича в "Оренбург" можно назвать провальным — по ходу движения поезда он впрыгнул в последний вагон. Ему сложно добиваться тех результатов, которые были до него. Он не сделал никаких сдвигов в лучшую сторону", - цитирует Игнатьева "Чемпионат".

Напомним, что в октябре руководство "Оренбурга" отправило в отставку с поста главного тренера Давида Деограсию и назначило на его место Владимира Слишковича. Ранее босниец никогда не был главным тренером, однако исполнял обязанности после увольнения Гильермо Абаскаля из московского "Спартака".

После 18-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками. "Оренбург" вылетел из Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе.

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