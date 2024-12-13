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Лепехин: "Зенит" остается фаворитом в борьбе за чемпионство

Экс-игрок "Зенита" Константин Лепехин высказался о результатах петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"
"Где-то не хватает "Зениту" стабильности. Пока не очень стабильный набор очков, много необязательных потерь. Естественно, я не говорю о том, что команда не будет бороться за чемпионство. Конечно же, "Зенит" остается фаворитом. Но теперь уже в напряженной борьбе. Думаю, если зимой "Зенит" сделает правильные выводы, определит, с чем связаны эти проблемы, то обязательно решит их", - цитирует Лепехина "Матч ТВ".

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Такое же количество в своем активе имеет "Краснодар", который лидирует в таблице. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов.

Сине-бело-голубые проведут две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. На стадии 1/4 финала команда Сергея Семака одержала победу над грозненским "Ахматом". "Зенит" является действующим обладателем Кубка России, в Суперфинале сезона-2023/2024 петербуржцы одержали победу над "Балтикой" со счетом 2:1.

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