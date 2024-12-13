"Наверное, да. Если бы тренеры внесли какие-то коррективы в подготовку и состав. Но это было сделать сложнее, чем в других командах - ресурсы у "Локомотива" не такие богатые, как, например, у "Зенита" или "Спартака". Посмотрите, какие квалифицированные игроки сидят там на скамейках запасных", - приводит слова Игнатьева "Евро-Футбол.Ру".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" в 18-ти матчах набрал 35 очков, которые на данный момент позволяют занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Причём отставание от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" составляет 4 очка.
В розыгрыше Кубка России "железнодорожники" под руководством Михаила Галактионова в марте 2025 года продолжат выступление на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов, где встретится с махачкалинским "Динамо".
Борис Игнатьев: у "Локомотива" не такие богатые ресурсы, как у "Зенита" или "Спартака"
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением, мог ли московский "Локомотив" избежать сада в ноябре-декабре.
Фото: ФК "Локомотив"