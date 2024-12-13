Сообщается, что при попытке перейти по адресу fc-zenit.ru во многих странах мира появляется надпись "Возможно, у вас подключен VPN. Отключите его и зайдите снова". В частности, такое имеет место в Белоруссии, Узбекистане, Молдавии, Азербайджане, Грузии, Китае, США, Германии, Великобритании, Франции, Италии и др.
Со слов болельщиков, которые столкнулись с этим и находятся в разных странах мира, подобное длится уже месяц. Причина этого в настоящее время неизвестна.
"Зенит" после 18-го тура в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Сайт "Зенита" недоступен во многих странах мира
По информации СМИ, официальный сайт петербургского "Зенита" недоступен во многих странах мира.
Фото: ФК "Зенит"