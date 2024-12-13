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Сайт "Зенита" недоступен во многих странах мира

По информации СМИ, официальный сайт петербургского "Зенита" недоступен во многих странах мира.
Фото: ФК "Зенит"
Сообщается, что при попытке перейти по адресу fc-zenit.ru во многих странах мира появляется надпись "Возможно, у вас подключен VPN. Отключите его и зайдите снова". В частности, такое имеет место в Белоруссии, Узбекистане, Молдавии, Азербайджане, Грузии, Китае, США, Германии, Великобритании, Франции, Италии и др.

Со слов болельщиков, которые столкнулись с этим и находятся в разных странах мира, подобное длится уже месяц. Причина этого в настоящее время неизвестна.

"Зенит" после 18-го тура в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: Sport24

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