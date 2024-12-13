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Агент Роналдо ответил, возможен ли этой зимой уход футболиста из "Ростова"

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего "Ростова" Роналдо, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"
"На данный момент у нас нет никаких предложений, и Роналдо счастлив в "Ростове", приводит слова Гранхи "ВсеПроСпорт".

Роналдо выступает за "Ростов" с января 2024 года, когда ростовчане выкупили нападающего у болгарского клуба "Левски" за 2 млн евро. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 5 млн евро.

В текущем сезоне Роналдо принял участие за "Ростов" в 20 официальных матчах, в которых всего забил 6 голов, отдал 3 голевые передачи и получил 3 желтые карточки.

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