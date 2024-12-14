"Армейцы еще не сказали свое последнее слово. В составе есть молодые футболисты и новички. ЦСКА еще поборется за тройку", - приводит слова Чанова "РБ Спорт".
Столичный ЦСКА завершил осеннюю часть чемпионата России 2024/2025 на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда Марко Николича набрала 31 очко. От лидирующей тройки красно-синие отстают на шесть баллов. В 18 сыгранных турах "армейцы" одержали 9 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.
Чанов: ЦСКА еще поборется за тройку
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил перспективы "армейцев" в этом сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА