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Чанов: ЦСКА еще поборется за тройку

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил перспективы "армейцев" в этом сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
"Армейцы еще не сказали свое последнее слово. В составе есть молодые футболисты и новички. ЦСКА еще поборется за тройку", - приводит слова Чанова "РБ Спорт".

Столичный ЦСКА завершил осеннюю часть чемпионата России 2024/2025 на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда Марко Николича набрала 31 очко. От лидирующей тройки красно-синие отстают на шесть баллов. В 18 сыгранных турах "армейцы" одержали 9 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

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