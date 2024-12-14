"Ему нужно отдать должное. Он встроился в систему игры Тедеева. Дзюба очень опытный нападающий, приносит пользу "Акрону", помогает молодым игрокам развиваться, прогрессировать", - цитирует Газзаева "СЭ".
В начале лета 36-летний центральный нападающий Артем Дзюба покинул столичный "Локомотив", так как у него закончился контракт. В сентябре форвард стал игроком "Акрона".
В текущем сезоне Дзюба провел за тольяттинцев 11 матчей во всех соревнованиях, забил три мяча и отдал три результативные передачи. "Акрон" набрал 22 очка в 18 турах и завершил первую часть сезона на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.
Газзаев: нужно отдать должное Дзюбе. Помогает молодым игрокам развиваться
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал игру в этом сезоне РПЛ 36-летнего центрфорварда "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"