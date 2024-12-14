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Сулейманов: "Локомотив" еще наберет форму и даст жару

Форвард "Локомотива" Тимур Сулейманов прокомментировал форму команды перед зимней паузой в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я не считаю, что это спад. Просто у каждой команды бывает такое - не идет и все. Ничего страшного, хорошо, что сейчас, а не в конце сезона. Мы еще наберем форму и дадим жару", - цитирует Сулейманова Metaratings.

На финишном отрезке осенней части текущего розыгрыша российской Премьер-лиги "Локомотив" потерпел три поражения, дважды сыграл вничью и одержал две победы. По итогам 18 прошедших туров "железнодорожники" набрали 35 очков и опустились на пятую строчку в турнирной таблице. Также красно-зеленые проиграли столичному "Динамо" по сумме двух матчей четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России (2:1, 0:1 и 3:5 - по пенальти) и выбыли в нижнюю сетку Пути регионов.

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