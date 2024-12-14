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Бывший футболист "Алании" Кавелашвли стал президентом Грузии

Бывший футболист Михаил Кавелашвили стал президентом Грузии. О победе экс-спортсмена на выборах сообщает Центральная избирательная комиссия страны.
Кавелашвили получил поддержку 224 депутатов из 300. Он был единственным кандидатом на данный пост.

Кавелашвили является чемпионом России 1995 года в составе владикавказской "Алании". Нападающего включили в список 33 лучших игроков чемпионата России по итогам того сезона.

Форвард также поиграл в Европе. В частности, он защищал цвета швейцарских "Грассхопера", "Цюриха", английского "Манчестер Сити" и других клубов. За сборную Грузии нападающий забил девять мячей в 46 матчах.

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