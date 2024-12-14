Пономарев: конечно, Кавелашвили - парень пророссийский. Но есть опасения, что американцы могут негативно повлиять на ситуацию

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info мнением по поводу избрания бывшего футболиста "Алании" Михаила Кавелашвили президентом Грузии.

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"Помню Кавелашвили очень приличным игроком, хорошие мячи он забивал. Хорошо ли для нас, что его избрали президентом Грузии? Трудно говорить. Сейчас нередко сталкиваемся с тенденцией, что быстро переобуваются. Да, конечно, он парень пророссийский, Россию хорошо знает. Это хороший момент. Но есть опасения, что могут как-то негативно американцы повлиять на ситуацию. Вот в чем вопрос", - сказал Пономарёв.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info