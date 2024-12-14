Сообщается, что до весны кадровые решения приниматься не будут. Об этом стало известно после собрания руководства клуба.
Таким образом, Ташуев повезёт команду на зимние сборы. Если же весной результаты не улучшатся, Ташуева отправят в отставку.
Утверждается, что "Ахмат" контактировал с экс-наставником ЦСКА Владимиром Федотовым. Тот дал устное согласие на работу в команде. Но после было решено дать ещё время Ташуеву.
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Источник: "Ахмат" не уволит Ташуева зимой
Руководство "Ахмата" не уволит Сергея Ташуева с поста главного тренера команды в ближайшее время.
Фото: "Советский спорт"