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Metaratings: махачкалинское "Динамо" хочет арендовать игрока "Спартака" Зорина

По информации СМИ, махачкалинское "Динамо" проявляет заинтересованность в аренде полузащитника московского "Спартака" Даниила Зорина.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что сам хавбек рассматривает различные варианты аренды. Ранее в СМИ появлялась новость, что интерес к футболисту проявляют нижегородский "Пари НН" и московское "Торпедо" - они хотят арендовать хавбека с правом выкупа, но "Спартак" выступает против включения данного пункта в арендное соглашение.

Даниил Зорин является воспитанником "Спартака". Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 700 тыс. евро. В текущем сезоне Зорин принял участие в 10 матчах (39,3 мин. за игру), забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 3 желтые карточки (одна из них стала второй в матче).

Источник: Metaratings

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