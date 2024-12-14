Сообщается, что сам хавбек рассматривает различные варианты аренды. Ранее в СМИ появлялась новость, что интерес к футболисту проявляют нижегородский "Пари НН" и московское "Торпедо" - они хотят арендовать хавбека с правом выкупа, но "Спартак" выступает против включения данного пункта в арендное соглашение.
Даниил Зорин является воспитанником "Спартака". Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 700 тыс. евро. В текущем сезоне Зорин принял участие в 10 матчах (39,3 мин. за игру), забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 3 желтые карточки (одна из них стала второй в матче).
Источник: Metaratings
Metaratings: махачкалинское "Динамо" хочет арендовать игрока "Спартака" Зорина
По информации СМИ, махачкалинское "Динамо" проявляет заинтересованность в аренде полузащитника московского "Спартака" Даниила Зорина.
Фото: ФК "Спартак"