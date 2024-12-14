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"Сегодня он - ноль". Белоус назвал Соболева главным разочарованием сезона

Бывший президент ФК "Москва" Юрий Белоус рассказал, кого считает главным разочарованием сезона в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"
"Главное разочарование сезона — Соболев. Приходил он с задачей усилить команду. Такой форвард был нужен, но пока он явно выпадает из игры. Есть статистика, что три вратаря за чемпионат набрали больше баллов за результативность. Я к стёбу нормально отношусь. Ноль он и есть ноль. Сегодня он — ноль", — приводит слова Белоуса Legalbet.

Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2024 года после того, как сине-бело-голубые договорились с московским "Спартаком" о выкупе нападающего за 10 млн евро. После перехода 27-летний футболист в составе новой команды в общей сложности принял участие в 16 официальных матчах, в которых забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу и получил 3 желтые карточки.

После последнего обновления рыночных стоимостей футболистов на интернет-портале Transfermarkt стоимость Соболева опустилась до 6 млн евро. Срок его контракта с петербуржцами истекает 30 июня 2027 года.

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