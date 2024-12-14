"Никому еще не удавалось в свой юбилей стать чемпионом. У Сергея Богдановича Семака тяжелейшая задача. Сейчас он спрятался от нас в Лондоне, но ничего страшного: он думает, мучается, конспект пишет. Нам нужна победа, чтобы не омрачить праздник. Будет общий праздник. Мы на это надеемся", — приводит слова Стрепетова "ВсеПроСпорт".
Сергей Семак является главным тренером "Зенита" с мая 2024 года. Под его руководством петербургский клуб шесть сезонов подряд становился чемпионом России. В текущем сезоне после 18-ти туров Российской Премьер-Лиги "Зенит", набрав 39 очков, занимает второе место в турнирной таблице.
Кроме того, сине-бело-голубые продолжают участие в Кубке России: они пробились в 1/2 финала Пути РПЛ, где в двухматчевом противостоянии сойдутся с "Ростовом".
Стрепетов: сейчас Семак спрятался в Лондоне, он мучается
Бывший игрок "Зенита" Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от 100-летнего юбилея, который петербургский клуб отметит в мае 2025 года.
Фото: ФК "Зенит"