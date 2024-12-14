"Он уже влияет на результат в ЦСКА, вносит огромный вклад в победы, особенно если у команды не идет игра. Наверное, пришло время двигаться дальше, покорять Европу. В России он все уже доказал. Возможно, я бы посоветовал ему остаться в России еще на год, но есть проблема — отсутствие еврокубков. Это мешает ему развиваться. Поэтому стоит поменять обстановку, поехать туда, где будет возможность выступать на международной арене", - приводит слова Ирисметова "ВсеПроСпорт".
Аббобсбек Файзуллаев выступает в московском ЦСКА с августа 2023 г., когда "армейцы" выкупили хавбека у ташкентского "Пахтакора" за 500 тыс. евро. Действующее соглашение между игроком и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 8 млн евро.
В текущем сезоне Файзуллаев в составе ЦСКА принял участие в 23 официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 3 гола и отдать партнерам по команде 6 голевых передач. В 2024 году полузащитник был признан игроком года в Узбекистане и лучшим молодым футболистом в Азии.
"Пришло время двигаться дальше". В Узбекистане призвали Файзуллаева покинуть ЦСКА и поехать в Европу
Бывший игрок "Спартака" и сборной Узбекистана Жафар Ирисметов высказался об узбекском полузащитнике ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.
Фото: ПФК ЦСКА