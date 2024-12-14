"Я считаю, что "Спартаку" обязательно нужно покупать большого таранного форварда, чтобы все мечты красно-белых болельщиков о чемпионстве сбылись. Такой нападающий в связке с Угальде составил бы чемпионское нападение. Один юркий нападающий – слишком мало для таких амбиций. В футболе ведь ещё и травмы бывают, карточки, дисквалификации. Очень хрупкое у красно-белых нападение, совершенно нежелезобетонное", - приводит слова Червиченко "Советский спорт".
Московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Деяном Станковичем после 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 37 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от дуэта лидирующих команд - "Краснодара" и петербургского "Зенита" - составляет 2 очка. В последний раз "Спартак" становился чемпионом России в сезоне-2016/17.
Коста-риканский нападающий "Спартака" Манфред Угальде на данный момент является лучшим бомбардиром текущего сезона Российской Премьер-Лиги: на счету 2-летнего форварда 15 забитых голов.
Червиченко: у "Спартака" очень хрупкое нападение, совершенно нежелезобетонное
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко выразил мнение, что красно-белых необходимо зимой приобрести игрока на позицию центрального нападающего.
Фото: ФК "Спартак"