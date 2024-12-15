- На мой взгляд, шансов остаться в РПЛ у "Оренбурга" очень мало. Там нужно сделать революцию, чтобы рассчитывать на сохранение прописки. Понятно, что нужно поменять тренера, взять футболистов под этого тренера и вернуть команде атакующий стиль. "Оренбург" был домашней командой. Их своеобразное поле должно быть для "Оренбурга" преимуществом. У них есть хорошие футболисты. Но при происходящем сейчас не вижу шансов для "Оренбурга". Если проведут хорошую работу, то могут остаться, - цитирует Мора "Чемпионат".
"Оренбург" по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 8 очков. "Газовики" на 5 очков отстают от ближайшего конкурента - грозненского "Ахмата", на 6 очков от находящегося в зоне стыковых матчей воронежского "Факела" и на 8 очков от гарантирующего сохранение прописки в лиге 12-го места.
С 7 октября 2024 года южноуральцев возглавляет 41-летний экс-тренер московского "Спартака" Владимир Слишкович, с которым команда набрала 1 очко в 7 матчах РПЛ.
Мор: в "Оренбурге" нужно сделать революцию, чтобы остаться в РПЛ. Сейчас не вижу для них шансов
Экс-защитник "Спартака" Эдуард Мор оценил шансы "Оренбурга" остаться в РПЛ по итогам сезона-2024/2025.
Фото: ФК "Оренбург"