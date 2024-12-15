"Думаю, "Динамо" все еще в чемпионской гонке, их нельзя списывать. Но им нужно усилить оборону. Если они это сделают, то точно будут бороться. Ну что такое четыре очка? Они отыгрываются за два матча — а им еще играть всем почти между собой. Так что весной будет очень интересно", - цитирует Орещука "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре балла. Команда Марцела Лички проведет две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. На прошлой стадии бело-голубые одержали победу в двухматчевом противостоянии над "Локомотивом".
По итогам сезона-2023/2024 московское "Динамо" стало бронзовым призером чемпионата России, отставание от чемпионского "Зенита" составило одно очко.
Орещук: "Динамо" все еще в чемпионской гонке, их нельзя списывать, но им нужно усилить оборону
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался об игре бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"