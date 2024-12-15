Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
17:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Сити
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Саутгемптон
22:00
ТоттенхэмНе начат
Челси
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
АтлетикНе начат
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
Реал Сосьедад
20:30
Лас-ПальмасНе начат
Барселона
23:00
ЛеганесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
14:30
МонцаНе начат
Болонья
17:00
ФиорентинаНе начат
Парма
17:00
ВеронаНе начат
Комо
20:00
РомаНе начат
Милан
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ШтутгартНе начат
Боруссия Д
19:30
ХоффенхаймНе начат
РБ Лейпциг
21:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
17:00
НиццаНе начат
Ренн
19:00
АнжеНе начат
Гавр
19:00
СтрасбургНе начат
Брест
19:00
НантНе начат
ПСЖ
22:45
ЛионНе начат

Тарханов: первая часть сезона для ЦСКА неудовлетворительная. ЦСКА должен претендовать на большее, чем место в топ-10

Российский тренер Александр Тарханов высказался о результатах московского ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"
"Конечно, первая часть сезона для ЦСКА неудовлетворительная — команда находится на шестом месте. Да, отрыв от лидеров не такой уж и большой, но, думаю, ЦСКА должен претендовать на большее, чем место в топ-10. Николич — неплохой тренер, наверное, зимой он проведет большую работу и сможет исправить ситуацию", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги команда Марко Николича сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает второе место в таблице.

Напомним, что этим летом московский ЦСКА возглавил Марко Николич, сменивший на посту Владимира Федотова. Ранее специалист работал в московском "Локомотиве". Московский ЦСКА проведет две встречи с московским "Динамо" в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. На стадии 1/4 финала ЦСКА одержал победу над казанским "Рубином".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится