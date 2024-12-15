"Конечно, первая часть сезона для ЦСКА неудовлетворительная — команда находится на шестом месте. Да, отрыв от лидеров не такой уж и большой, но, думаю, ЦСКА должен претендовать на большее, чем место в топ-10. Николич — неплохой тренер, наверное, зимой он проведет большую работу и сможет исправить ситуацию", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги команда Марко Николича сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает второе место в таблице.
Напомним, что этим летом московский ЦСКА возглавил Марко Николич, сменивший на посту Владимира Федотова. Ранее специалист работал в московском "Локомотиве". Московский ЦСКА проведет две встречи с московским "Динамо" в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. На стадии 1/4 финала ЦСКА одержал победу над казанским "Рубином".
Тарханов: первая часть сезона для ЦСКА неудовлетворительная. ЦСКА должен претендовать на большее, чем место в топ-10
Российский тренер Александр Тарханов высказался о результатах московского ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"