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"Умненький, техничный, близок к уровню европейского футбола". Пономарев назвал лучшего игрока РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев назвал лучшего игрока чемпионата России в 2024 году.
Фото: ФК "Динамо"
"Тюкавина считаю лучшим российским футболистом в нашем чемпионате по итогам этого года. Он умненький, техничный. И Константин близок к европейскому уровню футбола. Но, конечно, в будущем ему еще предстоит немало работать", - цитирует Пономарева "Матч ТВ".

В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года. Напомним, что нападающий стал лучшим игроком РПЛ по итогам сезона-2023/2024.

После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.

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