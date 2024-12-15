"Тюкавина считаю лучшим российским футболистом в нашем чемпионате по итогам этого года. Он умненький, техничный. И Константин близок к европейскому уровню футбола. Но, конечно, в будущем ему еще предстоит немало работать", - цитирует Пономарева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года. Напомним, что нападающий стал лучшим игроком РПЛ по итогам сезона-2023/2024.
После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.
"Умненький, техничный, близок к уровню европейского футбола". Пономарев назвал лучшего игрока РПЛ
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев назвал лучшего игрока чемпионата России в 2024 году.
Фото: ФК "Динамо"