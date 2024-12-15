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Сергей Жуков: надеемся, что ЦСКА обязательно зайдет в тройку по итогам сезона

Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков высказался о результатах московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Как любой человек, который болеет за ЦСКА, хочу большего. Понимаю, что предстоит много работы. Это же целый комплекс, который на сборах нужно попробовать отработать, выполнить. Мы все хотим большего, но предстоит большая работа. Надеемся, что мы обязательно зайдем в тройку", - цитирует Жукова "СЭ".

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе. В 19-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает второе место в таблице.

Напомним, что этим летом команду возглавил Марко Николич, ранее работавший в московском "Локомотиве". Команда сербского специалиста проведет две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, ранее ЦСКА одержал победу над "Рубином" в 1/4 финала турнира (3:0 - общ.).

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