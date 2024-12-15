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Терехин: с уходом Соболева футбол у "Спартака" стал лучше, интереснее. Его нет в команде — команда заиграла

Бывший игрок "Динамо" Олег Терехин высказался об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
"Позитивным событием в первой части чемпионата стала серия "Спартака" из ярких победных матчей. Буквально семь туров назад все говорили, что Станкович не тот тренер, который нужен. Но потом состоялось возрождение команды. Но вообще, то, что Соболева отдали, для них хорошо. С его уходом футбол у "Спартака" стал лучше, интереснее. Его нет в команде — команда заиграла, другие ребята раскрылись", - цитирует Терехина "Матч ТВ".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года.

Этим летом московский "Спартак" возглавил Деян Станкович, который ранее работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка.

Команда Деяна Станковича сыграет с тольяттинским "Акроном" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России - красно-белые вылетели из верхней сетки, уступив в двухматчевом противостоянии "Ростову" (1:3 - общ.).

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