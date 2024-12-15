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Ещенко: у Угальде что-то изменилось в психологии. Плюс ему везёт

Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о выступлении форварда московского клуба Манфреда Угадьде в последних матчах перед зимней паузой.
Фото: ФК "Спартак"
"Может, у Угальде что-то изменилось в психологии. Он сыграл много матчей в старте, в прошлом сезоне такого не было. Плюс ему везёт. То, что он хороший нападающий, было видно сразу. Основной состав у "Спартака" определился, так что он привык к своим партнёрам. Вот он и выдал хорошую серию перед перерывом", – приводит слова Ещенко Metaratings.

Манфред Угальде выступает в составе московского футбольного клуба "Спартак" с января 2024 года. Тогда красно-белые оформили трансфер нападающего из голландского "Твенте", сумма компенсации за его переход составила 13 млн евро. Игрок сборной Коста-Рики и москвичи подписали друг с другом контракт, рассчитанный на срок до конца сезона-2027/28.

В текущем сезоне форвард в составе "Спартака" принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил соперникам 16 голов, отдал партнерам по команде 3 голевые передачи, получил 2 желтые карточки. На данный момент Угальде с 15-ю забитыми голами является лучшим бомбардиром РПЛ. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 15 млн евро.

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