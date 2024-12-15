"Был удивлён, что индийский клуб предложил условия, которые повыше, чем в командах второй восьмёрки РПЛ. Но незнакомый чемпионат, экзотичная страна, семья, маленький ребёнок – не рискнул. Есть, кстати, ещё один зарубежный вариант. Предложения в России? Врать не буду, с конкретикой никто не выходил", - приводит слова Тихого Metaratings.
С июля 2023 г. до ноября 2024 г. Дмитрий Тихий выступал в составе нижегородского "Пари НН". Контракт между центральным защитником и футбольным клубом был расторгнут по взаимному соглашению сторон. На данный момент 32-летний футболист остается без команды. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Тихого составляет 400 тыс. евро.
Футбольный клуб "Гоа" основан в 2014 году. В текущем сезоне чемпионата Индии команда, набрав в 11 матчах, 19 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Мохун Баган Супер Гигант" 7 очков.
Экс-игрок "Пари НН" Тихий отказался от перехода в клуб из Индии
Защитник Дмитрий Тихий рассказал, что после ухода из "Пари НН" ему сделал предложение клуб из чемпионата Индии "Гоа".
Фото: ФК "Пари НН"