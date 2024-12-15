"Батраков — настоящий талант. В этом сезоне за него лучшего всего говорит статистика. Алексей оказывает большое влияние на игру "Локомотива". Несмотря на возраст, его уже можно назвать лидером команды. Батраковым будут интересоваться лучшие клубы Европы", - приводит слова Игнатьева "РБ Спорт".
Алексей Батраков является игроком московского "Локомотива". В текущем сезоне полузащитник в составе "железнодорожников" в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которые ему удалось забить 11 голов, отдать партнерам по команде 8 голевых передач и получить 7 желтых карточек.
Действующее соглашение между Батраковым и "Локомотивом" рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет 8 млн евро.
Борис Игнатьев рассказал о будущем карьеры хавбека "Локо" Алексея Батракова
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о выступлении в московском "Локомотиве" полузащитника Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"