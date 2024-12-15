По мнению 41-летнего боснийского специалиста, лучшим футболистом 2024 года в России стал полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко, который в июле был куплен красно-белыми у аргентинского "Ривер Плейта" за 14 млн евро.
Кроме того, в свою пятёрку лучших Слишкович включил полузащитника петербургского "Зенита" Вендела, нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде и защитника петербургского "Зенита" Нино.
Источник: "СЭ"
Слишкович считает игрока "Спартака" Барко лучшим футболистом 2024 года в России
Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" Владимир Слишкович назвал пять лучших футболистов 2024 года в России.
Фото: ФК "Оренбург"