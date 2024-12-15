"Работы будут идти во время всей зимней паузы. Погодные условия вроде как позволяют. Более конкретной информации нет. Задача — спокойно успеть к первому домашнему весеннему матчу", - приводит слова представителя клубной пресс-службы "СЭ".
Махачкалинское "Динамо" 10 декабря сообщило о начале работ по замене футбольного поля на домашнем стадионе команды "Анжи Арена", который расположен в Каспийске. Планируется обновить резервное поле и синтетическое покрытие в чаше стадиона вокруг основного поля.
Первый матч после зимней паузы дагестанский клуб на своем поле проведет против московского "Локомотива" в 19-м туре, который запланирован на период с 28 февраля по 3 марта 2025 года. В турнирной таблице РПЛ "Динамо" после 18-го тура с 17-ю набранными очками располагается на одиннадцатом месте.
В махачкалинском "Динамо" сообщили о сроках замены поля на "Анжи Арене"
В пресс-службе махачкалинского "Динамо" рассказали о сроках проведения работ по замене поля на домашнем стадионе футбольного клуба "Анжи Арена" в Каспийске.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала