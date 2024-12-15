"Тренер — это король". Чепчугов назвал лучших тренеров первой части текущего сезона РПЛ

"Тренер — это король. Воодушевление команды — непростая ноша. Энергия исходит из помощи каждому футболисту в развитии, когда футболисты слушают и выполняют определенные установки. В этом плане отметил бы Деяна Станковича и Рашида Рахимова — прекрасные, опытные специалисты", - приводит слова Чепчугова "РБ Спорт".
Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года. В текущем сезоне подопечные 46-летнего сербского специалиста в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 37 очков, которые позволяют команде занимать третье место в турнирной таблице.
Рашид Рахимов занимает пост главного тренера казанского "Рубина" с апреля 2023 года. В текущем сезоне подопечные 59-летнего российского специалиста в 18 матчах чемпионата России по футболу набрали 26 очков, которые позволяют команде занимать восьмое место в турнирной таблице.