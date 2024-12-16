Лепёхин: если будут предложения от клубов из первой пятерки Испании, Италии, Франции, Германии, Угальде покинет "Спартак"

Rusfootball.info мнением о вероятности ухода Манфреда Угальде из " Бывший защитник " Зенита " Константин Лепёхин поделился смнением о вероятности ухода Манфреда Угальде из " Спартака ".

Фото: ФК "Спартак"

- Если говорить об Угальде, то это достаточно квалифицированный игрок, а, по меркам нашего чемпионата, вообще топовый футболист. Возможен ли его трансфер в зарубежный клуб? Думаю, что трансфер любого иностранного футболиста возможен. Всё-таки в Европе мы сейчас не играем.



Считаю, что какой-то спортивный принцип у каждого футболиста присутствует и каждому хочется проявить себя в топовых турнирах. Думаю, если будут предложения от клубов из первой пятерки Испании, Италии, Франции, Германии, он покинет команду. Но, конечно, финансовая составляющая не на последнем месте, и не каждый клуб ему это сделает.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info