"Честно признаюсь, что в начале сезона было достаточно сложно, но мы завершаем этот отрезок хорошо. Сезон пока не закончился, мы обязательно вернемся с хорошим настроем и правильным подходом", - приводит слова Бонгонды "РИА Новости".
По итогам первой части сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги, которая включила в себя 18 туров, московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деяна Станковича 11 раз победил, 4 раза сыграл вничью, 3 раза проиграл (разница мячей составила 36:14). Таким образом, красно-белые набрали 37 очков, которые на данный момент позволяют занимать третье место в турнирной таблице, отставая от "Краснодара" и "Зенита" на 2 очка.
Бонгонда сделал признание о сложном начале сезона для "Спартака"
Полузащитник московского "Спартака" Тео Бонгонда рассказал, как команда провела первую часть текущего сезона РПЛ и что ожидает от его продолжения.
Фото: ФК "Спартак"