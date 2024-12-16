"Думаю, сейчас "Спартак" – самая сбалансированная команда в РПЛ, все четко знают, что нужно делать на поле. Видно, что при Станковиче многие игроки прогрессируют, это важный показатель. Посмотрим, как они будут играть после паузы, но осенью «Спартак» был весьма хорош", - приводит слова Бушманова "РБ Спорт".
Сербский специалист Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года. Под его руководством красно-белые в 18 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрали 37 очков, которые позволяют на данный момент занимать третье место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" и "Краснодара" на 2 очка.
Кроме того, "Спартак" продолжает выступление в Кубке России. 11-13 марта 2025 года москвичи на выезде в рамках второго этапа 1/4 финала Пути регионов сыграют против тольяттинского "Акрона".
Бушманов: многие игроки "Спартака" прогрессируют при Станковиче, это важный показатель
Бывший главный тренер фарм-клуба московского "Спартака" Евгений Бушманов высказался о выступлении основной команды по итогам первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"