"Неприятно удивило и очень разочаровало в осенней части чемпионата выступление "Ахмата". Потому что просто провалились в первой половине чемпионата. Хотя состав у них довольно приличный, они могли бы хорошо выступать. Но дело пока не идет. Но ничего, думаю, что "Ахмат" еще поправит дела весной. Думаю, что не только за чемпионство, но и за выживание будет острая борьба", - приводит слова Терехина "Матч ТВ".
Грозненский "Ахмат" в 18 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержал 2 победы, 7 раз сыграл вничью, потерпел 9 поражений (разница мячей составила 16:32). Тем самым, клуб из Чеченской Республики набрал 13 очков, которые позволяют на данный момент занимать предпоследнее, пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
Напомним, по ходу сезона в "Ахмате" уже случилась тренерская перестановка - в начале сентября вместо Магомеда Адиева грозненский клуб возглавил Сергей Ташуев.
"Просто провалились". Терехин назвал команду, которая разочаровала его в первой части сезона РПЛ
Бывший игрок московского "Динамо" Олег Терехин высказался о выступлении грозненского "Ахмата" в первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: РФК "Ахмат"