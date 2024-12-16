"Он может обратиться, объяснить причины, по которым его могут там незаконно преследовать, подвергать гонениям, а для этого основания есть, он играл в российской команде, пытался получить российское гражданство, и такой вариант, что ему могут дополнительно какие-то санкции применять с учетом того, что он долгое время находился в России и хотел в России остаться. Поэтому, возможно, ему такое убежище и предоставят", - приводит слова Бушманова "ВсеПроСпорт".
Квинси Промес в настоящее время находится в Объединенных Арабских Эмиратах, где выступает в составе команды второго дивизиона национального первенства "Дубай Юнайтед". Голландский футболист пребывает в ОАЭ под подпиской о невыезде, так как в его отношении рассматривают дело об экстрадиции, о которой местные власти запросила прокуратура Нидерландов.
Промес выступал в составе московского "Спартака" на протяжении 2014-2018, 2021-2024 гг. Действие контракта между хавбеком и красно-белыми прекратило свое действие 1 июля 2024 года и не было продлено из-за выше указанного разбирательства в отношении 32-летнего футболиста.
Адвокат: Промесу могут предоставить в России политическое убежище
Известный российский адвокат Игорь Бушманов рассказал о возможности обращения экс-игрока "Спартака" Квинси Промесв к Правительству РФ с ходатайством о политическом убежище.
Фото: ФК "Спартак"