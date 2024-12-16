"Считаю, что Угальде важен для достижения целей "Спартака". Если бы я был в клубе, то подумал бы о его продаже летом. Не нужно спешить", - приводит слова Камоцци "ВсеПроСпорт".
Манфред Угальде - коста-риканский нападающий московского "Спартака". В первой части сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги 22-летний форвард в составе красно-белых 18 раз выходил на поле в официальных матчах, в которых он забил 15 голов и отметился 3 результативными передачами, что позволяет ему в настоящее время возглавлять список лучших бомбардиров чемпионата России. У ближайшего преследователя - полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова - 10 забитых голов.
Камоцци: "Спартаку" не нужно спешить с продажей Угальде - он важен
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделился своим мнением о возможной продаже нападающего московского клуба Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"