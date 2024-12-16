"На данный момент именно Станкович был лучшим. Потому что из нестабильной команды он сделал очень организованный и дружный коллектив, который играет очень ярко. Сейчас "Спартак" идет на третьем месте и находится всего в двух очках от опережающих его соперников. Поэтому именно работа этого специалиста была самой яркой и продуктивной", - приводит слова Кечинова "Евро-Футбол.Ру".
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года, подписав с руководством футбольного клуба контракт, рассчитанный на срок до конца сезона-2025/26. Под руководством сербского специалиста красно-белые, проведя в Российской Премьер-Лиге 18 матчей, набрали 37 очков, которые позволяют на данный момент занимать команде третье место в турнирной таблице чемпионата России.
Кроме того, "Спартак" продолжает выступает в Кубке России - на 11-13 марта 2025 года запланирован его гостевой матч с тольяттинским "Акроном" на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов.
Кечинов объяснил, почему назвал Станковича лучшим тренером года в России
Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Кечинов определился с кандидатурой на звание лучшего тренера 2024 года в России.
Фото: ФК "Спартак"