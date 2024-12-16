"На данный момент это "Спартак". Мы ощущали себя в какой-то степени беспомощными в матче против них, но это, конечно, зависело и от нас самих. Не было контроля, правильных действий с мячом. По моим ощущениям, в игре со "Спартаком" мы меньше всего добирались до ворот противника. Всё время были где-то между, не спереди и не сзади", - приводит слова Лончара "Матч ТВ".
Московский "Спартак" и тольяттинский "Акрон" встречались друг с другом 10 ноября в 15-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена". Победу со счётом 4:0 одержали подопечные Деяна Станковича. В составе хозяев по дублю оформили Тео Бонгонда (28 и 63 мин.) и Манфред Угальде (58 и 74 мин.).
Во втором круге "Акрон" и "Спартак" сыграют друг с другом в 25-м туре, который запланирован на вторую половину апреля 2025 года в Самаре. Кроме того, команды вместе свела жеребьевка второго этапа Пути регионов Кубка России, матч которого состоится 11-13 марта 2025 г.
Игрок "Акрона" Лончар: "Спартак" - самый сильный соперник в РПЛ. В матче с ним мы ощущали себя беспомощными
Игрок тольяттинского "Акрона" Стефан Лончар назвал самого сильного соперника, с которым пришлось сыграть в первой части текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"