"По моим ощущениям, чемпионат России самый сложный, но есть несколько деталей. Дело в том, что здесь выше уровень интенсивности игры. В этих странах по 4-5 сильных команд, в Венгрии вообще только "Ференцварош", а остальные равны по уровню. В России же десяток клубов могут претендовать на первое место, они все в борьбе между собой. Поэтому и ощущается другой уровень единоборств в матчах", - приводит слова Лончара "Матч ТВ".
Стефан Лончар является игроком тольяттинского "Акрона" с июля 2024 года, когда его за 75 тыс. евро выкупили у венгерского клуба "Дебрецен". Контракт между черногорским футболистом и командой из Самарской области был заключен на срок до конца сезона-2026/27.
После перехода опорный полузащитник в составе "Акрона" в общей сложности принял участие в 19 официальных матчах, в которых ему удалось забить 5 голов, отдать 6 голевых передач и получить 4 желтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 1,5 млн евро.
Лончар: в России футбольный чемпионат сильнее, чем в Черногории, Сербии, Венгрии, Хорватии
Игрок тольяттинского "Акрона" Стефан Лончар рассказал, какая лига из стран, где он играл (в Черногории, Сербии, Венгрии, Хорватии, России), является самой сильной.
Фото: ФК "Акрон"