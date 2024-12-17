- Смогут ли с этим составом бороться за чемпионство? Фланги не внушают доверия и нужна подмена Угальде, потому что второго нет такого, - сказал Аршавин на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
"Спартак" в 18-ти турах текущего сезона РПЛ набрал 37 очков и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. В первом матче после зимнего перерыва красно-белые дома встретятся с "Оренбургом", игра пройдет в начале марте.
Лучшим бомбардиром "Спартака" и всего чемпионата в нынешнем сезоне является форвард Манфред Угальде, у которого в активе 15 забитых мячей.
Аршавин: в "Спартаке" нужна подмена Угальде, фланги в команде тоже не внушают доверия
Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин ответил на вопрос, сможет ли "Спартак" побороться за золотые медали после зимней паузы.
Фото: Официальный сайт РПЛ