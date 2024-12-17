- Хотел бы видеть Батракова в "Зените"? Подошёл бы. Насколько я знаю, "Локомотив" пока не готов его продать, - заявил Аршавин на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
19-летний Батраков выступает за первую команду "Локомотива" со второй части прошлого сезона. Текущий сезон стал для воспитанника "Локомотива" первым полноценным на взрослом уровне. На счету Батракова в текущем сезоне 23 матча за "Локомотив" во всех турнирах, в которых ему удалось 11 раз поразить ворота соперников и сделать восемь голевых передач.
"Локомотив" в 18-ти турах РПЛ набрал 35 очков и занимает пятое место в таблице чемпионата.
Аршавин оценил шансы на переход Батракова в "Зенит"
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в клуб с берегов Невы.
Фото: Официальный сайт РПЛ