- Невозможно не отметить работу Мусаева, благодаря которому "Краснодар" показал такую игру и результат. Однако последние два матча со "Спартаком" и "Локомотивом" меня очень сильно разочаровали. "Краснодар" не был похож на себя - никакой игры, связок и взаимодействий. Такое ощущение, что в команде всё рухнуло, - цитирует Таранова "Чемпионат".
"Краснодар" 1 декабря на своем поле в 17-м туре РПЛ пропустил три безответных мяча от "Спартака". 8 декабря в последнем матче 2024 года "быки" при своих болельщиках сыграли вничью с "Локомотивом", матч завершился со счетом 0:0.
На данный момент в активе "быков" 39 очков, клуб занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте идет петербургский "Зенит" (39), а замыкает тройку лидеров столичный "Спартак" (37).
В 19-м туре РПЛ коллектив Мурада Мусаева на своем поле примет "Крылья Советов", матч пройдет в первых числах марта после возобновления сезона.
Таранов: матчи "Краснодара" со "Спартаком" и "Локомотивом" меня очень сильно разочаровали
Бывший российский футболист Иван Таранов высказался о выступлении "Краснодара" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ